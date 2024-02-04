محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح 89.1%

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2023-2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

وأعلنت محافظة دمياط، في بيان، أنه تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية «إتمام مرحلة التعليم الأساسي» 31 ألفا و903 طلاب، حضر منهم 31 ألفا و527 طالبا، ونجح منهم 28 ألفا و76 طالبا، بنسبة نجاح 89.1%.

100% نسبة نجاح للمكفوفين وضعاف السمع

كما تقدم لامتحانات القسم المهني 532 طالبا وطالبة، حضر منهم 503 طلاب بنسبة نجاح 84.6%، وبنسبة نجاح 100% للمكفوفين والصم وضعاف السمع.