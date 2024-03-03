إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الإسماعيلية، اليوم الأحد، في إزالة عدد من المخالفات بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، ضمن حملات استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن الحملة تأتي ضمن الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، التي تستمر حتى 15 مارس الجاري، مشيرا إلى أنها أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدّ على أملاك الدولة.

وأوضح «بشارة»، في بيان صحفي، أن الحملة تضمنت إزالة 10 حالات تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة فدان و3 قراريط، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة، كما جرى إزالة حالة تعدٍّ على أراضي بولاية السكة الحديد.

بشارة: نتعامل مع أي تعد جديد فور رصده

وأكد محافظ الإسماعيلية، التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة، ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

وأشار المحافظ، إلى أنه وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية كافة، من جهات الولاية والوحدات المحلية.