تسليم شهادات المشاركين في ورش مهارات الأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

سلّم المشرفون على مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، شهادات تقدير للمشاركين بورشة أفلام تطوير الأفلام التسجيلية القصيرة.

وقام الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان بتسليم الشهادات للمشاركين بورشة الأفلام التسجيلية القصيرة، بالتعاون مع هيئة فيلم «انديبنداند»، وهي هيئة مستقلة تتعاون مع مجموعة من المخرجين الشباب على تطوير مشاريعهم التسجيلية القصيرة، ضمن الأطر العالمية، والتي من خلالها يستطيعوا مخاطبة جهات الإنتاج من أي مكان في العالم، إضافة إلى كيفية إعداد الميزانية والملف البصري وتكوين الفرق والتي تعد عامل مهم جدا في صناعة الافلام.

اختيار المشروعات الفائزة

وقال إسلام كمال، ممثل المهرجان لمشاركته في الورشة للتنسيق والإدارة، إنه تم اختيار مجموعة من المشاريع المميزة، وكان هناك إقبال كبير لعدد المتقدمين، وتميز الاختيار بالصعوبة، بسبب أن هذه الدورة كان يراعي بها التنوع من محافظات ومدن مصر، وأن يكون هناك توازنا حيث وصل العدد إلى حوالي 80 متقدما، وتم تصفيتهم إلى 15 فيلما.

أساسيات صناعة الأفلام الوثائقية القصيرة

وشملت الورشة أساسيات صناعة الأفلام الوثائقية القصيرة، وحاضر بها كل من الأسترالى دانييل كاردونى مدير البرامج والمبادرات في شركة «Film Independent»، وصانعة الأفلام الأمريكية سيسا بونيو، وتولى إدارتها المخرج إسلام كمال.

وأتيحت الورشة لصناع الأفلام الشباب والطلاب من هم لديهم فكرة لفيلم وثائقي قصير، وأقيمت الورشة بالتعاون المشترك بين مهرجان الإسماعيلية وشركة «Film Independent»، وسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة. وكان قد نظم مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة ورشة لتعليم المهارات الأساسية لصناعة الأفلام الوثائقية، مدتها أربعة أيام.