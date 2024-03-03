أستاذ استثمار: مشروع تطوير «رأس الحكمة» أعاد الانضباط لسعر الذهب والدولار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إنّ سعر الدولار في السوق الموازية، خلال الفترة الحالية، يعيش حركة تصحيحية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

الاقتصاد المصري متنوع

وقال «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أنّ التوقيع على مشروع تطوير «رأس الحكمة» أعاد أسعار الذهب إلى الانضباط، بعيدًا عن الأسعار المرتفعة

وأكد أن المعروضات حاليا من الذهب يسد الاحتياجات الشرائية، وهو ما كان من الأسباب التي أدت حدوث تراجع الأسعار والثبات النسبي في المعدن الأصفر.