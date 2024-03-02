محمود فوزي: لمسنا في جلسات الحوار الاقتصادي الآثار الإيجابية لمشروع رأس الحكمة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إننا لمسنا في جلسات الحوار الاقتصادي الآثار الإيجابية لمشروع رأس الحكمة ودوره في تهدئة المناخ الاقتصادي وتراجع الأسعار.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على سي بي سي، أن انعقاد الحوار الاقتصادي على خلفية صفقة رأس الحكمة، والأنباء المتداولة عن عدد من المشروعات وفتح شهية الاستثمار الأجنبي المباشر كان له دور كبير في توفير آفاق وأجواء أوسع داخل الحوار ولمسنا هذه الآثار الإيجابية للمشروع.

انخفاض أسعار السلع الأساسية

وتابع: «لمسنا انخفاض أسعار السلع الأساسية، وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، والذي لم يكن سعره حقيقيا بها الفترة الماضية، منوهًا بأنه مع استمرار هذه الصفقات، والعمل سويا من كافة المؤسسات، سوف يتحسن المناخ الاقتصادي وتدور العجلة الاقتصادية مرة أخرى وهذا ما نتوقعه».

إجماع على أهمية مشروع رأس الحكمة

واستطرد: «مشروع رأس الحكمة كان فاتحة خير لا يمكن إغفالها وما حققه حتى الآن نموذج للاستثمار الأجنبي المباشر الذي تطمح له أي دولة، ويوجد إجماع ورضا عام من أهل الخبرة والاقتصاديين داخل الحوار على مشروع رأس الحكمة فهو محل ترحيب من الجميع».