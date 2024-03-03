خبير مصرفي: مشروع تطوير رأس الحكمة يعزز مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي

أكد محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن التراجع الكبير الذي يشهده الدولار في السوق الموازية، كان متوقعا بعد إعلان الحكومة مشروع تطوير «رأس الحكمة»، إذ أحدث انتعاشة لدى القطاع الخاص، وعزز نسبة مشاركته في الناتج القومي.

وأكد «بدرة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مشروع رأس الحكمة عمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي إلى 35% بدلا من 29%.

تراجع أسعار السلع

وأضاف الخبير المصرفي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التراجع في الدولار في السوق الموازية، ما يترتب عليه تراجع في أسعار السلع المحلية، مثلما ما حدث في أسعار الذهب، والتي سجلت تراجعا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية.

حركة الاستثمار في مصر

وعن توقعه لحركة الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، قال «بدرة»: «أشعر بتفاؤل كبير بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، لأنها تؤثر في جانب مهم من الاقتصاد، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يمثل جزءا مهما لأكثر من 70 صناعة مغزية، وبالتالي سينعكس ذلك على توافر فرص عمل وحدوث انتعاشة داخل السوق المصرية».