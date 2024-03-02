خبيرة أسواق مالية: مشروع رأس الحكمة بداية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكدت رانيا يعقوب خبيرة أسواق مالية، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذي جرى توقيعه مؤخرًا بالشراكة مع دولة الإمارات، يعتبر مشروعًا استثماريًا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة سيكون البداية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأراضي المصرية، وأن المشروع يعد بمثابة شهادة ثقة لانفتاح الاستثمار الأجنبي لمصر في الفترة المقبلة.

الاستثمار في مشروعات داخل مصر

وأوضحت، أنه كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب والعرب بالاستثمار في مشروعات داخل مصر على مدار السنتين الماضيتين، معقبةً: مصر تمثل جنة بالنسبة لبعض المستثمرين.

وتابعت: طفرة مصر في مشروعات البنية التحتية ساهمت بشكل كبير في جذب عمليات الاستثمار المباشرة إلى مصر؛ لأنها تساعد بدورها في تسهيل حركة العمل بين المناطق وتيسير حركة المواطنين والسياح إلى المشروعات الاستثمارية التي يقوم المستثمر على تنفيذها.

مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة

وأشارت، إلى أن البنك المركزي أصبح لديه 15 مليار دولار حتى الآن من مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، ويستطيع من خلالها التحرك بأريحية، ما ينعكس على توافر السلع الغذائية ومن ثم تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.

وأردف: من المتوقع أن يكون هناك تغيير في نظرة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بحلول شهر يونيه المقبل، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على أسعار السلع والمواد الغذائية وأسعار صرف العملات الأجنبية وأهمها الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.