جانتس يصل أمريكا متجاهلا غضب نتنياهو.. غليان داخل مجلس حرب الاحتلال

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى الولايات المتحدة، مساء الأحد، قبيل اجتماعات مرتقبة مع شخصيات أمنية وسياسية أميركية، متجاهلا غضب نتنياهو الذي عبر عن رفضه للزيارة.

لقاءات منتظرة لجانتس

ومن المتوقع أن يلتقي جانتس مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وآخرين، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

خلافات إسرائيلية داخلية

في الوقت نفسه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليماته لسفارة بلاده في واشنطن بمقاطعة زيارة جانتس للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي مع اقتراب مرور 150 يومًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استشهد فيها أكثر من 30 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء فيما يتم محاكمة إسرائيل بتهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والدعوى مقدمة من قبل دولة جنوب إفريقيا.

فيما عمدت مصر والأردن والإمارات والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية، على تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات، على قطاع غزة عن طريق الطائرات.

ونفذت إسرائيل أحد أسوء المجازر، عن طريق استهداف الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، فيما عرف بـ «مجزرة الرشيد».