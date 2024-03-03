محمد علاء يحتفل بنجاح مسلسل بين السطور

أعرب الفنان محمد علاء عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل بين السطور.

وشارك محمد علاء أحد المشاهد، وعلق عليها: «شخصية جمال بدأت فعلاً من اللحظة دي في المشهد ده بالتحديد، وده ما كانش هيحصل لو مكانش فيه موهبة زي صديقتي وزميلتي الموهوبة صبا مبارك ومخرج فنان وحساس زي أستاذ وائل فرج وحوار ملهم من أستاذة نجلاء الحديني.. بين السطور محمد علاء».

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور مأخوذ من فورمات كوري، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته بجانب صبا مبارك وأحمد فهمي، ومحمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين.