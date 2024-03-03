الإفتاء توضح السن الشرعي لصيام الأطفال في رمضان

السن الشرعي لصيام الأطفال في شهر رمضان، من الأمور التي يكثر حولها الجدل، وهو ما أوضحته دار الإفتاء، إذ تبحث كثير من الأسر عن السن الشرعي لصيام الطفل تزامنا مع اقتراب الشهر الكريم.

وترصد "الوطن" الإجابة خلال السطور التالية بحسب الإفتاء، التي حرصت على توضيح متى يمكن للأطفال أنّ يصوموا في شهر رمضان المبارك.

السن الشرعي لصيام الأطفال في رمضان

وحول السن الشرعي لصيام الأطفال في رمضان، فقد حرص الإسلام على التخفيف وعدم شقاء الأطفال، فليس على الطفل الصغير الصوم حتى يصل إلى سن البلوغ، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»، بحسب الإفتاء.

السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان

وفي إطار الحديث عن السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان، أوضح العلماء السن المناسب لصيام الأطفال، والتي حددته في سن العاشرة موضحة أنه سن الإطاقة للصيام، مشيرة إلى أنه السن الذي يختلف باختلاف بنية الولد، لافتة إلى أن المسلم مخاطب ومكلف من وقت بلوغه أن يلتزم بأركان الإسلام ومن بينها الصوم.

واستكمالا للحديث عن السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان، أشارت الإفتاء إلى أن أركان الإسلام عددها 5 مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ" رواه البخاري.

تحديد السن الشرعي لصيام الأطفال في رمضان

وتأكيد على تحديد السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان، قالت الإفتاء، إن صيام الطفل برمضان، لا يجب قبل سن البلوغ.

ومن جانبه أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنَّ تكليف الأطفال بالصيام مرتبط بالقدرة على التكليف، وهذا مرتبط بالبلوغ والعقل.