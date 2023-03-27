«الصحة» تُقدم نصائح مهمة وعاجلة للمساعدة في صيام الأطفال

قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح عاجلة للصيام الصحي والآمن للأطفال، وذلك عبر منشور توعوي يستهدف دعم الأمهات في متابعة صيام الأطفال خلال شهر رمضان المُعظم.

3 وجبات عقب الإفطار للطفل الصائم

وقالت وزارة الصحة والسكان، في المنشور التوعوي الصادر عنها، إن تحقيق صيام صحي وآمن لطفلك يستوجب توفير 3 وجبات متوازنة له، وهي إفطار، وسحور، ووجبة بينهما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، في منشورها، أنه يُنصح ببقاء الطفل الصائم في المنزل خلال فترات الطقس الحارة، لتجنب تعرض الطفل للجفاف، وشددت الوزارة على ضرورة أن يحصل الطفل الصائم على عدد ساعات نوم كافية لتجنب الشعور بالتعب والإرهاق خلال الصيام.

حالات إنهاء الصيام للطفل الصائم

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة إنهاء صيام الطفل على الفور، حال شعوره بالعطش الشديد أو تعرضه للهبوط.

يأتي ذلك في إطار المنشورات التوعوية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين، بهدف التوعية الصحية، حيث أصدرت الوزارة أكثر من 10 آلاف منشور توعوي خلال عام 2022، مع بث العديد من الفيديوهات التوعوية التي استحوذت على زيارات تتجاوز 30 مليون مشاهدة في عام واحد.