دار الإفتاء تعلن عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

حددت دار الإفتاء المصرية، موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024، موضحة أنها إذا لم يتحقق لديها رؤية الهلال بالعين المجردة، في اليوم المخصص لاستطلاع الرؤية، يجب إتمام شهر شعبان 30 يوما، مشيرة إلى أنه إذا تمكنت من رصده يصبح اليوم التالي الأول من الشهر المعظم.

«الإفتاء» تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

وبحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية، يكون استطلاع هلال شهر رمضان 2024، يوم الأحد المقبل، الموافق الـ29 من شهر شعبان، بعد غروب الشمس.

واستشهدت «الإفتاء» بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).

استطلاع هلال شهر رمضان 2024 بث مباشر

ويكون استطلاع هلال شهر رمضان 2024، من خلال بث مباشر ينقله التلفزيون المصري وعبر الحسابات الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عقب صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا، ويتحدد بعدها إما أن يكون اليوم التاسع والعشرين هو المتمم لشهر شعبان، أو يكتمل الشهر حتى يومه الثلاثين، وترجع الحسابات الفلكية أن يكون أول أيام الشهر الكريم يوم الاثنين 11 مارس 2024.

وفي إطار الحديث عن استطلاع هلال شهر رمضان 2024، إذا كان شهر رمضان 2024 كاملا بالحساب الفلكي، فمن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر 2024، الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل، وتستطلع دار الإفتاء المصرية الهلال يوم 29 رمضان.

«الإفتاء» توضح قواعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

واستكمالا للحديث عن استطلاع هلال شهر رمضان 2024، أشارت دار الإفتاء المصرية، إلى منهج استطلاع الهلال، موضحة أن الرؤية تكون للشهور كافة؛ موضحة أن ذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الـ3 ذات الأهمية في عبادة المسلمين، موضحة أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيِّين ومختصين بالفلك، لافتة إلى أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق.