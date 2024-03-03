«حماة الوطن» يكشف تفاصيل القافلة الثالثة لدعم عزة.. تضم 450 طنا مساعدات

كشف الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن عن تفاصيل القافلة التي أطلقها حزب حماة الوطن من أجل مساندة، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا أن هذه القافلة لحزب حماة الوطن، تضم 450 طن من المساعدات.

قال المتحدث باسم حزب حماة الوطن في تصريح لـ«الوطن»، إن عدد القوافل 4، القافلة الأولى تضمنت نحو من 350 طنا، والثانية 400 طن، بينما تضمنت القافلة الثالثة 450 طنا، مشيرا إلى أن القافلة الرابعة تضم 700 طن من المواد الإغاثية، سواء كانت أغذية، أغطية، أدوية وكل ما له علاقة بالمساعدات الطبية.

وأضاف أن القافلة انطلقت فجر اليوم، وتتواجد في رفح الآن، موضحا أنها أقل ما تقدمه القوى السياسية المصرية وعلى رأسها حزب حماة الوطن، لافتا إلى أن ما قدمه حزب حماة الوطن، على مدار كل شهر تضمن قافلة لاغاثة اخوانا الفلسطينيين.

وأكد المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن الحزب سيظل ككيان سياسي وحزب مصري مسؤول، داعم للقضية الفلسطينية، فهي في قلب ووجدان وعقل كل مصري، مؤكدا أن التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض تماما، وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية كثيرا.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد عليه مرارا في أكثر من مقابلة، وهو ما يؤيده حماة الوطن، وما يوصله من رسائل وما يفعله حماة الوطن، تجاه أشقائنا في غزة، ما نستطيع من دعم على مستوى الدعم الإغاثي، وعلى مستوى الدعم المعنوي، الذي نستطيع أن نقدمه طوال الوقت للأشقاء في غزة.