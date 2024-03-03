«حماة الوطن» يُقدم أكبر قافلة دعم للشعب الفلسطيني (فيديو)

أعلن حزب حماة الوطن، اليوم، عن تقديم قافلة مساعدات لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل الصمود أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، مؤكدا أن هذه القافلة تعد الأكبر كما ونوعا مما قدمه الحزب للشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

قافلة المساعدات العديد من الأطنان الغذائية لدعم الشعب الفلسطيني

وفي سياق متصل، قال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن قافلة المساعدات إلى قطاع غزة بها العديد من الأطنان الغذائية والطبيبة من أجل مساندة صمود الشعب الفلسطيني البطل الذي يبذل كل ما هو غال وثمين من أجل الحفاظ على أرضه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية تقف وتساند الشعب الفلسطيني الشقيق، إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتأخر في أي لحظة عن تقديم الدعم ويد العون للشعب الفلسطيني، قائلا: «أرفض تصفية القضية الفلسطينية أو محاولة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومن حقهم إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

700 طن مساعدات للشعب الفلسطيني

من جانبه، قال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، إن القافلة التي قدمها حزب حماة الوطن على الشعب الفلسطيني تشمل 700 طن مساعدات غذائية وطبية، فضلا عن أنها تتضمن كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل صموده، وأن حزب حماة الوطن لا يتوانى أبدا عن دعم الأشقاء.