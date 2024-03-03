جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل محتجزين بالخطأ بعدما طلبا النجدة
كتب:
عمرو حسني
10:46 م | الأحد 03 مارس 2024
الجيش الإسرائيلي
نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريرا مسجلا يكشف عن أصوات محتجزين من دولة الاحتلال الإسرائيلي جرى قتلهما مؤخرا عن طريق جيش الاحتلال بالخطأ.
تسجيل صوتي للمحتجزين الإسرائيليين
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ«كان»، أن الأسيرين ألون ويوتام صرخا وناشدا جنود جيش الاحتلال بإنقاذهما لكنه قتلهما بالخطأ وقالا «نحن مختطفان أنقذونا أنقذونا».
استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة
وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023 عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ورد الجيش الإسرائيلي عبر تنفيذ عملية السيوف الحديدية التي أسقطت أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.