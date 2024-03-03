نقاد: مسلسل بدون سابق إنذار تركيبة مكتملة للنجاح.. و«المتحدة» ساهمت فى ظهور مواهب

قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوى إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت خريطة أعمال متنوعة للموسم الرمضانى؛ ما بين الأعمال ذات الـ15 حلقة والـ30 حلقة، بما يتناسب مع مضمون وفكر كل عمل، مشيرة إلى أنها ساعدت فى ظهور العديد من المواهب الفنية المستحقة وإعطائهم فرصاً حقيقية بأدوار ذات مساحة جيدة وليست أدواراً شرفية، لافتة إلى أنها أثبتت فى السنوات الماضية حرصها على تقديم أعمال واقعية تعكس نبض الشارع وأخرى وطنية إلى جانب الأعمال التاريخية مثل مسلسل «الحشاشين»، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

وأضافت «البشلاوى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من بين الأعمال ذات الـ15 حلقة مسلسل «بدون سابق إنذار»، الذى يحمل قدراً كبيراً من الإثارة الفنية، خاصة أن المتلقى أصبح لديه قدر كافٍ من الوعى والتقييم للأعمال الفنية وكأنه أصبح ناقداً لما يشاهده، لافتة إلى أن الثنائى عائشة بن أحمد وآسر ياسين يتمتعان بحب الجمهور، ولديهما حضور طاغٍ، وقريبان من القلب، وهذا يساعدهما على خلق قاعدة جماهيرية فى انتظار مشاهدة العمل قبل عرضه، موضحة أن قصة العمل، التى ظهر بعض منها خلال البرومو، يجعل منها خلطة جذابة للمشاهدين وسط منافسة بالطبع ستكون قوية فى الماراثون الرمضانى المقبل.

وأشارت «البشلاوى» إلى أن المادة الموضوعية للمسلسل مع التعاون الأول للثنائى وفى الدراما الرمضانية من العوامل المبُشرة لنجاح المسلسل وخلق جسور قوية فى التواصل بينهما وبين الجمهور مع عرض الحلقات الأولى منه، قائلة: «عائشة بن أحمد أصبحت مألوفة للمتفرج المصرى والجمهور بقى يحبها واختياراتها كمان اتطورت وباشوفها ممثلة طموحة وعندها موهبة وعايزة تستمر علشان كده دايماً بتطور من نفسها وأدائها وهى لسه ناجحة وقادرة تكمل».

وتابعت «البشلاوى»، لـ«الوطن»، أن الفنان آسر ياسين مستقر فنياً ونجح فى العبور من مرحلة الخطر، وهو فنان محبوب للغاية لدى الجمهور الذى أصبح ينتظر كل عمل يقدمه لأنه يتمتع بذكاء شديد فى اختيار موضوعاته وأصبح بينه وبين الجمهور كيمياء كبيرة، قائلة: «مخه كويس وبيعرف يختار الدور اللى يعلّم مع الجمهور ومش بيضيع وقت».

وأضافت أن العمل من إخراج هانى خليفة وهو مخرج واعٍ للغاية لـ«ميكانيزم» المشاهد المصرى والعربى، وبالتالى هو يعلم جيداً أدوات الإثارة وجذب الجمهور، فهو مخرج من طراز خاص، وجميع أعماله سواء بالدراما أو السينما ناجحة، وهى معادلة يصعب تحقيقها ولكنه نجح فى ذلك، إلى جانب موضوع العمل الذى يلقى الضوء على قضية فى غاية الخطورة.

وتتعلق بإصابة الأطفال بمرض السرطان اللعين، وكيفية اكتشاف المرض مبكراً والتعامل معه، خاصة مع الطفل دون أن يشعر بالأذى النفسى أو يؤثر ذلك المرض على حياته ونظرته بالنقص لنفسه فى ذلك العمر، خاصة أنهما يحاولان البحث عن متبرع لإجراء عملية نقل نخاع العظم بصورة عاجلة.

ولفتت إلى أنها تحترم تجارب واختيارات المخرج هانى خليفة لأن بها رسائل خفية تنعكس من الواقع وما يواجهه ويعيشه المواطن البسيط، ويلعب دوراً مهماً فى تنمية وعى الجمهور وليس فقط أعمالاً درامية من أجل التسلية، خاصة أن الدراما من أخطر أسلحة الفن لأنها تدخل البيوت دون استئذان من خلال مشهد أو آخر عابر وبعدها يتعلق المشاهد بها.

«خيرالله»: كل المؤشرات تنبئ بنجاحه

من جانبها، أوضحت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله أن اختيار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأكثر من عمل فنى ينتمى لنوعية الـ15 حلقة، وتخوض بها السباق الرمضانى أمر فى غاية الأهمية والذكاء، لأنها منحت فرصاً للعديد من العاملين سواء أمام الكاميرا أو خلفها، لافتة إلى أنها نجحت فى تجربتها بهذه النوعية من الأعمال قبل الموسم الرمضانى، مشيرة إلى أن التمسك بتقديم أعمال ذات الـ30 حلقة أمر غير وارد وليس بالضرورة إلا إذا احتمل الموضوع الفنى ذلك.

وأضافت «خيرالله»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مسلسل «بدون سابق إنذار»، وضع مؤشرات قوية للنجاح، لأن عوامله جميعها تبشر بذلك، بداية من كاست العمل حتى مخرجه هانى خليفة، الذى لديه رصيد كبير من النجاح، واسمه يعد علامة للجودة لأى عمل فنى، مشيرة إلى أنها تثق فى اختيارات الفنان آسر ياسين للغاية، بالإضافة للفنانة عائشة بن أحمد، واصفة إياها بـالوجه اللطيف وغير المتداول بأعمال سوى الناجحة، وهذا يُحسب لها، لافتة إلى أن التعاون الثانى بين المخرج هانى خليفة وآسر ياسين بعد مسلسل «نمرة اتنين» يجعل التعاون بينهما مثمراً.

من جانبه، أوضح الناقد الفنى أحمد سعد الدين أن انتشار تيمة الأعمال ذات الـ15 حلقة لا يعد أمراً مستحدثاً، وإنما هو ذكاء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تقديم ما يحبه الجمهور واتجه إليه بالفعل فى السنوات الماضية، لافتاً إلى أن أحداث الـ30 حلقة تحتاج لتيمة درامية كبيرة، وغالباً لا يكون المحتوى الدرامى مناسباً ليتحمل كل تلك الحلقات ويكون هناك مط فى الأحداث.

وأضاف «سعدالدين»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان آسر ياسين يسير بخطوات ثابتة وإن كانت تبدو بطيئة بعض الشىء، قائلاً: «آسر ياسين ممثل جيد لكنه مش نجم صف أول ولكنه فى الدراما بيقدم أعمال جيدة تستحق الإشادة».

وأوضح الناقد الفنى أحمد سعدالدين أن عودة الفنان آسر ياسين فى الموسم الرمضانى المقبل مع المخرج هانى خليفة فى مسلسل «بدون سابق إنذار» من العلامات المبشرة لنجاح العمل، خاصة أن «خليفة» لديه فكر مختلف فى تقديم الجوانب الإنسانية لدى شخصيات العمل الدرامى وتسليط الضوء عليها، بما يجعل الجمهور يتفاعل معها، مشيراً إلى أن قصة المسلسل إنسانية من العيار الثقيل وتتناول قضية مرض العصر الذى أصبح يعانى منه الكثيرون، وعندما يتعلق الأمر بإصابة طفل بهذا المرض اللعين، فتكون المعطيات والدوافع لمشاهدة العمل أقوى وتجعل النجاح حليفهم.