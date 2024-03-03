قصواء الخلالي: 80% من مساعدات غزة خارجة من بيوت المصريين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الإعلام الفلسطيني كان له دور كبير في تحريك مشاعر العالم، وفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وما يجري منذ السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أنه يوجد استهداف للدور المصري الذي تقوم به القاهرة تجاه القضية الفلسطينية، فرغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون بالوقت الراهن، إلا أن 80% من مساعدات الشعب الفلسطيني خارجة من بيوت المصريين.

دور حياة كريمة والتحالف الوطني في إرسال المساعدات

وأضافت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن حياة كريمة والتحالف الوطني وجميع المصريين لهم دور كبير في إرسال المساعدات إلى الأشقاء في القطاع، مردفة: «مصر تؤدي دورها الإنساني والأخلاقي، وغير مضطرة للرد على ادعاءات المزايدين علينا».

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وتابعت: «الدولة المصرية تساند بكامل قوتها الشعب الفلسطيني لدعم موقفهم، ومصر تقوم بدورها في إرسال المساعدات».