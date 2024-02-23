حملة تبرز أحلام وإنجازات ذوي الهمم.. مشروع تخرج طلاب إعلام جامعة النهضة

إيمانًا منهم بدور ذوي الهمم في المجتمع وأهمية اندماجهم وإخراج مواهبهم الكامنة، أعد طلاب كلية الإعلام واللغات التطبيقية بجامعة النهضة محافظة بني سويف، مشروع تخرج عبارة عن حملة لدعم ذوي الهمم تنقسم إلى إعلان تلفزيوني وآخر إذاعي ومطبوعات.

واختار طلاب الإعلام جامعة النهضة فكرة ذوي الهمم، بسبب تسليط الدولة المصرية الضوء عليهم والاهتمام الكبير بهم، آية الشرقاوي، إحدى الطلاب المشاركين بمشروع التخرج، أوضحت لـ«الوطن»، سبب اختيار الفكرة: «مفيش فرق بينا وبين ذوي الهمم وهما مش زياده علينا بالعكس هما قدورا يحققوا أحلامهم ونجاحات كتير ممكن الإنسان العادي ميحققهاشن إحنا بنكمل بعض وكل شخص منهم ليه دور».

رحمة خالد.. أبرز النماذج المُلهمة المشاركة بمشروع التخرج

وشارك بمشروع التخرج العديد من النماذج الناجحة لذوي الهمم في المجتمع، أبرزهم الإعلامية رحمة خالد، مقدمة برامج تلفزيونية، والسباح أيمن صبور، والرسامة ندى علام، والطرب عبدالرحمن عادل، والطربة نانسي عاطف، ولاعب كرة السلة واليد محمد أنور.

فكرة الإعلان التلفزيوني والإذاعي

وتدور فكرة الإعلان التلفزيوني حول بطولات ذوي الهمم وإنجازاتهم، والإعلان الإذاعي يناقش المشاكل التي يواجهونها في المجتمع، باعتبارهم مختلفين عن البقية، وتوجيه الأهالي لتربية أطفالهم على الطريقة السليمة لمعاملة ذوي الهمم.

وبذل الطلاب مجهودات للوصول إلى الشخصيات والتصوير معهم في أماكن عملهم، وإخراج الحملة بشكلها النهاية لتصل إلى عقل وقلب المشاهد وإيصال الفكرة النهائية لمشروع تخرجهم، والطلاب هم آية الشرقاوي وحسن الخواجة وريم عاطف أبو بكر، وسارة أحمد عباس، وميار محمد مصطفي، وندي الخولي.