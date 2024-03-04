طريقة صنع ورق الزبدة بالمنزل.. السر في الزيت

ورق الزبدة من الأشياء الأساسية التي توجد في كل مطبخ ولا يمكن الاستغناء عنها، إذ يستخدم في تجهيز العديد من الأكلات خاصة الحلويات والمخبوزات، كما أنه عبارة عن ورق مصنوع من السليلوز ويستخدم في عمل الكيك لأنه يحتوي على طبقة عازلة تجعل الطعام لا يلتصق، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كيفية صنع ورق الزبدة في البيت.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها صنع ورق الزبدة في البيت، وفقا لما ذكره في موقع «سي بي سي سفرة» ومنها:

ورق أبيض سميك (مثل ورق الطابعة A4)

زيت نباتي (مثل زيت الذرة)

فرشاة طعام

خطوات التصنيع

في البداية يتم فرد الورق الأبيض على سطح مستوٍ.

صبّ بعض الزيت النباتي في الوعاء الصغير.

يتم غمس فرشاة الطعام في الزيت ثم وزّعه على الورق بشكل متساوٍ.

من الضروري التأكيد من تغطية جميع أنحاء الورق بطبقة رقيقة من الزيت.

يجب ترك الورق يجف تمامًا قبل استخدامه.

طريقة صنع ورق الزبدة في البيت بورق الفويل

في البداية ضع ورق الفويل في الصينية بنفس طريقة وضع ورق الزبدة.

تأكد من تغطية جميع جوانب الصينية.

قوم برش ورق الفويل بالزيت أو ادهنه بأي مادة دهنية، يساعد ذلك على منع التصاق الطعام بورق الفويل.

استخدم ورق الفويل كما تستخدم ورق الزبدة سواء في خبز الكيك، البسكويت، المعجنات، أو أي نوع آخر من الطعام.

طريقة استخدام ورق الزبدة

في البداية يتم رش بضع قطرات من الماء على قاع الصينية والأطراف قبل وضع الورقة من أجل منع الطعام من التسرب أسفل الورق والالتصاق بالصينية

قسمي ورق الزبدة حسب الصينية.

‏ ‏اضغطي على الورقة لإزالة التجاعيد والنتوءات، والحفاظ على الورقة مستوية.

بديل ورق الزبدة للدونات

يجب دهن صينية الدونات بالزي

رشّ صينية الدونات بالدقيق

استخدام ورق القصدير

بديل ورق الزبدة في الفرن