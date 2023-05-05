عادات غريبة للملك تشارلز على مائدة الطعام.. «بيخاف من ورق الفويل» (صور)

قبل ساعات قليلة من تتويج الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا شاند في كنيسة وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن، كشفت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، عن بعض العادات التي اعتاد عليها الملك تشارلز على مائدة الطعام خلال السنين الماضية برفقة زوجته وأسرته المالكة، وذكرت بعض أصناف الطعام التي يبتعد عنها، بالإضافة إلى تصرفاته الغريبة أثناء تناوله الطعام.

أسرار عن مائدة الملك تشارلز

بحسب صحيفة نيويورك بوست، قالت كارولين روب، وهي طاهية سابقة عملت لدى الملك لمدة 11 عامًا داخل قصر بكنجهام منذ عام 1989، إن الملك تشارلز الثالث يكره تناول الفاكهة أو الخضروات الموجودة فى موسم آخر غير الموسم التي تزرع فيه، وتحديدا ثمرة الفراولة، فلا توجد الفراولة المستوردة فى شهر ديسمبر، مضيفة أنه كان للملك كمية محدودة من اللحوم في نظامه الغذائي، فلا يحب وجودها على المائدة بشكل مفرط، في حين كان يحب تناول البيض.

وأضافت «روب»، أن الملك تشارلز الثالث اعتاد على تلك العادات من أجل الحصول على صحة أفضل ونظام غذائي سليم وعدم تناول الأطعمة في غير موسمها يساعد في الحفاظ على النظام البيئي، متابعة أن الملك كان يحب تناول الطعام المنزلي بالمكونات الطازجة، وبقايا الطعام يجري إضافتها لطبق «الكيش» في اليوم التالي، وهى أكلة فرنسية نباتية، عبارة عن عجينة محشية بالخضروات كالسبانخ أو الفاصوليا العريضة، أو المأكولات البحرية.

وأكدت «روب»، أن حب الملك تشارلز للبيئة قد جعله يختار الطبق «الكيش» الخالي من اللحوم ليكون الوجبة الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع، خلال مراسم الاحتفال بتتويجه، بعيدا عن طبق الدجاج المعتاد عليه داخل قصر بكنجهام.

تصرفات غريبة للملك تشارلز على مائدة الطعام

وبحسب صحيفة «ميرور»البريطانية، فإن الملك تشارلز، كان لديه بعض التصرفات الغريبة أثناء تناوله للطعام، ولا يعرف أشياء كثيرة تخص الطعام فعند رؤيته للغلاف الخاص بتغليف الطعام سأل ما هذا وقام مفزعا خوفا منه.

وكانت قائمة الوظائف الخاصة بقصر بكنجهام، قد كشفت، أن الملك تشارلز أراد تعيين طاهٍ نباتي داخل القصر، حيث يلتزم بنظام غذائي خالٍ من اللحوم ومنتجات الألبان لبضعة أيام خلال الأسبوع.