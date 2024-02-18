طريقة عمل بسكويت الزبدة بالكيلو.. «مش هيفرق عن الجاهز»

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل بسكويت الزبدة والكحك خلال موسم عيد الفطر 2024، إذ يعتبر البسكويت من أهم الحلويات المميزة ويحبه الجميع لذلك تبدأ ربات المنزل في البحث عن طريقة تحضيره طوال الشهر الكريم، ويتجمع أفراد الأسرة خلال هذه الفترة لتحضير مخبوزات البسكويت الذي يفضله أغلب الأشخاص.

ويستعرض «الوطن» طريقة عمل بسكويت الزبدة بالكليو للشيف نادية السيد بالخطوات لضمان نجاحه.

طريقة عمل بسكويت الزبدة بالكيلو

المقادير:

كيلو دقيق

4 بيضات في حرارة الغرفة

كوب زبدة «350 جراما»

كوب ونصف سكر بودرة منخول «200 جرام»

ملعقتان كبار سمنة «20 جراما»

ربع كوب + ملعقه كبيرة حليب «65 جراما»

خمس ملاعق كبيره نشا أو بودرة الكاسترد «50 جراما»

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان صغيرة فانيليا

خطوات العمل لبسكويت الزبدة

1- بواسطة الهاند بلندر، هنعم السكر البودرة مع الزبدة، هنضيف ملعقتين السمنة، ونضرب الخليط كويس جداً لمدة 15 دقيقة لحد ما ياخد قوام الكريم شانتيه ولونه يبقي أبيض وهش.

2- نضيف البيض بالتدريج بيضة ونضربها مع الخليط كويس ونضيف البيض التانية وهكذا، نضيف ملعقتين من الفانيليا أنا مستخدمة فانيليا سايلة ونضرب تاني

3- نضيف بودرة الكاسترد أو النشا لو بودرة الكاسترد مش موجودة عندكم، ربع ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ربع كوب وملعقة كبيرة من الحليب، ونضرب الخليط كويس.

4- نضيف نصف كمية الدقيق ونقلب، لو لقينا عجينة البسكويت بتلزق في الأيد، هنضيف كمان كمية من الدقيق ونقلب، لو العجينة ظبطت ومش بتلزق مش هنضيف دقيق تاني، لو لسه محتاجة دقيق نضيف ونقلب لحد ما القوام يكون مظبوط، ونقلب بالراحة بس منعجنش.

5- بواسطة أقماع سليكون، وبلبة بسكوت 1D، في صينية نبدأ نشكل البسكويت، وندخل الصينية في فرن على درجة حرارة 180 درجة مٌحمى مٌسبقاً، في نصف الفرن على الشبكة لمدة 10 دقائق أو 15 دقيقة على حسب سمك البسكويت.

6- لازم الصينية كلها تكون نفس حجم البسكويت عشان تستوي مع بعضها ومفيش بسكوت يتحرق لو سمكه صغير، يعني الصينية الواحدة تتعمل ببلبلة واحدة، ونخرج البسكويت بعد العشر دقائق وبيكون استوي وهش.

نصائح الشيف لنجاح بسكويت الزبدة

حاولي تختاري نوع دقيق يكون ممتاز.

البيض يكون صابح أو طازج ولا يوجد به رائحة زفارة ويكون بدرجة حرارة الغرفة.

الزبدة تكون طرية إلى حد ما لكن مش سايحة ولا متجمدة جداً.

السكر البودرة يكون منخول ويفضل يكون جاهز.