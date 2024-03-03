مراسل «في المساء مع قصواء»: شاحنات الوقود تعبر بشكل مباشر إلى معبر رفح الفلسطيني

قال محمد شاهين، مراسل برنامج «في المساء مع قصواء» من معبر رفح، إن الهدنة إذا تمت بصورتها التي تمت مباحثاتها في مؤتمر باريس ستؤثر بشكل كبير في زيادة دخول المساعدات من مصر إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن المساعدات قد تتخطى الـ500 شاحنة يوميًا، مشيرًا إلى دخول 300 شاحنة يوميًا حاليًا متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم والعوجة.

الهدنة ستزيد عدد الشاحنات

وأضاف شاهين، خلال مراسلته للبرنامج، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن شاحنات الوقود تعبر بشكل مباشر إلى معبر رفح الفلسطيني، مؤكدًا أن الهدنة ستعمل على زيادة عدد الشاحنات خلال الفترة المقبلة إلى ما يزيد عن 500 شاحنة، وهذا ما سيحتاجه المدنيون في غزة في ظل ما يشهده القطاع من مجاعات.

دور مصر الإنساني والسياسي

وتابع: «دور مصر كبير جدًا في القضية الفلسطينية على المستويين الإنساني والسياسي، ولكن الدور الإنساني يتم رصده من معبر رفح المصري من خلال رصد المساعدات، والتي شاهدها عدد كبير من الزيارات الدولية والأممية ومن أبرزها زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جويتريش».