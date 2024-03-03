نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الوكالات والمحطات العالمية تطلب من ممثليها مغادرة غزة

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إنّ المؤسسات الإعلامية الدولية والوكالات العالمية تطلب من طواقمها مغادرة غزة، في تطور خطير نتيجة قيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الكوادر الصحفية.

الحرب على غزة

وأوضح «أبو بكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، أنّ الحرب على غزة أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 130 صحفيًا حتى الآن.

واختتم بالإشارة إلى أنّ الاستهداف المباشر للصحفيين يخالف كل القوانين الدولية والنصوص، التي تحمي وضعهم، باعتبارهم ناقلي الحقيقة ويمارسون عملهم على الأرض.