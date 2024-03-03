رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الوكالات والمحطات العالمية تطلب من ممثليها مغادرة غزة

كتب:

حسن سمير
11:22 م | الأحد 03 مارس 2024
ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين

ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إنّ المؤسسات الإعلامية الدولية والوكالات العالمية تطلب من طواقمها مغادرة غزة، في تطور خطير نتيجة قيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الكوادر الصحفية.

الحرب على غزة

وأوضح «أبو بكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، أنّ الحرب على غزة أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 130 صحفيًا حتى الآن.

واختتم بالإشارة إلى أنّ الاستهداف المباشر للصحفيين يخالف كل القوانين الدولية والنصوص، التي تحمي وضعهم، باعتبارهم ناقلي الحقيقة ويمارسون عملهم على الأرض.

اقرأ المزيد:

نائبة الرئيس الأمريكي: كثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة

باحث: أمريكا تضغط على «نتنياهو» بورقة «جانتس» لتهدئة الأوضاع في غزة خلال رمضان

مصدر رفيع المستوى: مصر وأمريكا وقطر وحماس شاركوا في مباحثات هدنة غزة بالقاهرة

قصواء الخلالي: 80% من مساعدات غزة خارجة من بيوت المصريين
بقلم حسن سمير