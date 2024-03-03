وزارة الشباب والرياضة تعقد ندوة «ادعم مصر.. ادعم كيميت»

تعقد المنظمة العربية للحوار بالتعاون مع منتدى الإعلاميات المصريات والاتحاد المصري للرياضة للجميع بوزارة الشباب والرياضة، غدا، ندوة تضامنية يعقبها مؤتمرا صحفيا لدعم فريق البعثة الرسمية المصرية لكأس العالم للأهداف الإنمائية التابعة للأمم المتحدة، والتي سوف تعقد بالرياض في الفترة من 7-8 مارس 2024.

وتشارك مصر في هذه المسابقة الدولية لأول مرة بفريق فتيات يحمل اسم «كيميت» «الاسم القديم لمصر»، ويعمل بالهدف الخامس، وهو الهدف المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين من بين أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر.

من خلال نشر الوعي بممارسة كرة القدم الرياضية النسائية، تحت رعاية وزارةً الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضة الجميع، وذلك في ضوء ما تميزت به مصر من تبني لأهداف التنمية المستدامة، كما يتوافق ذلك في إطار الاحتفالات بالمرأة في شهر مارس.

وتعقد الفعالية في السابعة مساء الاثنين الموافق 4 مارس 2024 بمقر مركز التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بشارع البرج بالجزيرة بالزمالك، بحضور نخبة من كبار الشخصيات العامة والإعلاميين والمهتمين بقضايا المرأة.