وظائف شاغرة بمرتب يصل إلى 6500 جنيه برعاية وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف شاغرة للشباب الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية بمرتب يبدأ من 6500 جنيه، في إحدى الشركات الكبرى في مجال السوبرماركت، إذ تحرص الوزارة باستمرار على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظيفة تساعدهم في الحصول على مصدر دخل شهري ثابت خاص بهم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة في إحدى شركات السوبر ماركت، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف الخالية المطلوبة وشروط وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- كاشير.

- منسق ممرات.

- موظف استلامات.

- موظف أمن.

- شيف أجبان (ثلاجة).

- شيف خباز بلدي.

- شيف خباز بلدي أفرنجي.

- شيف جزار.

- شيف أسماك.

- شيف سخن.

- بائع بقسم الخضار والفاكهة.

- بائع بقسم الأجهزة المنزلية.

- فني صيانة تبريد وتكييف.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة والجيزة والقليوبية.

-أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط علي الأقل.

- أن يكون المتقدم لـالوظائف لديه خبرة أكثر من عام في نفس الوظيفة.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية يتم تحديدها حسب الخبرة تصل إلى 6500.

- تمنح الشركة للعاملين يوم راحة أسبوعي.

- تمنح الشركة للعاملين أرباح سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينا طبيا عائليا.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

على الراغبين في التقديم للوظائف الشاغرة في إحدى شركات السوبر ماركت الدخول إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف عبر الصفحة الرسمية الخلصة بوزارة الشباب والرياضة، وملء البيانات الخاصة بها.