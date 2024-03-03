4 طرق للتخلص من الجلد الميت بالقدمين.. احذر هذا الأمر

عند الحديث عن التجميل والنظافة الشخصية تتوجه الأذهان صوب مختلف التقنيات والمستحضرات باهظة الثمن، متجاهلين الحلول البسيطة والأكثر فاعلية التي تقدم نتائج ملموسة في وقت قصير، وفيما يلي نتناول بعض الطرق البسيطة لإزالة الجلد الميت من القدمين.

طرق إزالة الجلد الميت من القدم

الجلد الميت عبارة عن طبقة رقيقة من الخلايا التي تموت بانتظام تبعاً لدورة حياة الجلد الذي يجدد خلاياه بشكل مستمر، ومع كثرة الاحتكاك بالأرض تنتج القدم مزيداً من الجلد وتتراكم فوق بعضها بحسب موقع «only my health»، الذي قدم مجموعة من النصائح لإزالة الجلد الميت من قدميك بطريقة آمنة:

1. وضع القدمين في ماء دافئ لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، إذ تعمل هذه العملية على تقشير خلايا الجلد الميتة ومن ثم إزالتها بسهولة.

2. استخدام حجر الخفاف برفق على مناطق الجلد الميتة لإزالة الجلد الجاف والميت.

3. دهن مقشرات القدم وتركها لمدة 10 دقائق فأكثر.

4. استخدام مبرد القدم، خاصةً في حالة وجود مناطق خشنة، مع الحرص عند استخدامه وتجنب الضغط الزائد لمنع تلف الجلد.

خطوات بعد إزالة الجلد الميت للوقاية منه

من الأمور المهمة بعد عملية تقشير وإزالة الجلد الميت من القدم المصابة، الحرص على عدم ظهور المشكلة فيما بعد لذلك ينصح «only my health» باتباع الخطوات التالية:

1. استخدام مرطبات أو كريمات القدمين بعد عملية إزالة الجلد الميت، لمنع تشكيل أنسجة جديدة.

2. ارتداء أحذية مريحة لتجنب المزيد من الاحتكاك وتقليل خطر الإصابة بمسامير القدم وتراكم الجلد الميت، ويفضل الأحذية المزودة ببطانة إضافية من الإسفنج.

3. الحرص على العناية بالقدمين بشكل منتظم، فمن الممكن أن يساعد تقليم أظافر القدم بانتظام وترطيبها وإزالة الجلد الميت في الحفاظ على صحة ونظافة القدمين.

مخاطر الإفراط في تقشير الجلد الميت بالقدمين

يمكن أن يؤدي التقشير المفرط إلى إتلاف الجلد، وبالتالي تهيجه أو احمراره وقد تصل الخطورة في بعض الأحيان إلى ظهور تقرحات مفتوحة، خاصةً إذا كانت بشرتك حساسة.

أما في حالة الإصابة بمرض السكر، أو ضعف الدورة الدموية، فمن الضروري استشارة الطبيب قبل محاولة إزالة الجلد الميت لتجنب بعض المضاعفات.