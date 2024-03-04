رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 4-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:05 ص | الإثنين 04 مارس 2024
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مواليد برج الجوزاء بالكثير من البهجة والمروءة والكرم والمرح، ولديهم الكثير من الأصدقاء، ويتمتعون بالمقدرة على التأثير فيمن حولهم بكل سهولة.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 4-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

ينصحك الفلك يا برج الجوزاء بأن تحرص على عدم تأخير المهام المطلوبة منك، والتخلص من الإهمال والكسل، لكي لا تتعرض مواقف محرجة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك أن تقدم لشريك حياتك ما يصلح الأمور بينكما، ويعيد العلاقات إلى مجراها الصحيح، وأخبره بتمسكك به وأنك تريده مدى الحياة.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العقرب الأحد 3-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الأسد الأحد 3-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الميزان الأحد 3-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج السرطان الأحد 3-3-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 3-3-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الثور الأحد 3-3-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحمل الأحد 3-3-2024.. لا تفصح عن أسرار عائلتك
بقلم صفية النجار