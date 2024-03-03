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دراما المتحدة

حظك اليوم برج العقرب الأحد 3-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:35 ص | الأحد 03 مارس 2024
برج العقرب

برج العقرب

الإخلاص الشديد وحب العمل أهم ما يميز برج العقرب، وتحمل المسؤوليات وتمتعهم باللباقة والفصاحة والقدرة على التكيف، ويستطيعون التعبير عن مشاعرهم وكسب الناس ومصادقة الأشخاص بسهولة.

ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، تقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأحد 3-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تتلقى مكافأة أو ترقية في العمل بعد طول انتظار، فالحظ يحالفك هذه الأيام عزيزي مولود برج العقرب، لذا استغل الفرصة في إحراز المزيد من التقدم.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك ألا تنشغل عن أحبائك وفرغ قلبك لهم، وتذكر أن الأسرة والقلب الدافئ أجمل شعور في الحياة، فلا تستبدل هذا الشعور بأي شيء آخر.

 

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بقلم صفية النجار