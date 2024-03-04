مراسل «القاهرة الإخبارية»: الولايات المتحدة نفد صبرها من «نتنياهو»

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن الولايات المتحدة يبدو أنها، وبوضوح شديد، نفد صبرها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فالإدارة الأمريكية الحالية اتسعت بينها وبين الحكومة الإسرائيلية بقيادة "نتنياهو" هوة الخلاف إلى حد كبير، إذ إنه لا يساعد الولايات المتحدة في تحقيق رؤيتها.

زيارة بيني جانتس إلى واشنطن

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أنه يبدو أن الولايات المتحدة نفد صبرها من "نتنياهو" إلى الدرجة التي لن تنتظر حتى يرحل بل ستساهم أيضا في رحيله، والزيارة التي يقوم بها بيني جانتس إلى واشنطن، يريد من خلالها يقدم نفسه ويطرح اسمه كزعيم للمعارضة الإسرائيلية، ويريد أن يطرح اسمه لدى واشنطن بأنه رئيس الحكومة المقبل في الانتخابات المقبلة وقتما كانت.

الولايات المتحدة ترى في «جانتس» شريكا محتملا

وأوضح أن الولايات المتحدة ترحب بذلك للغاية، وترى في "جانتس" شريكا محتملا في إسرائيل أقل خلافا وأكثر تعاونا وسيساهم وسيساعد في تحقيق الرؤية الأمريكية لحل هذا الصراع بداية من إنهاء الحرب إلى اليوم التالي في غزة وحكم القطاع بعد الحرب وإلى سلطة فلسطينية مستقلة وإلى دولة فلسطينية مستقلة وإلى حل الدولتين وينتهي بذلك كل شيء بحسب الرؤية الأمريكية.

وأكد أن الولايات المتحدة ترى في "جانتس" شريكا جيدا على عكس "نتنياهو" تماما، وتستغل الخلاف بينهما في أنها تريد أن تشعل هذا الخلاف أكثر، وترسل رسالة لإسرائيل بأنها راضية عن "جانتس".