أعلام فلسطين تحاصر مبنى السفارة الإسرائيلية في واشنطن (فيديو)

في نفس المكان الذي أحرق فيه الجندي الأمريكي آرون بوشنل نفسه معترضًا على التواطؤ الأمريكي مع الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، التقط الكاتب اليهودي الأمريكي المناهض للصهيونية ميكو بيليد، مقطع فيديو من أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، تظهر فيه أعلام فلسطين ولافتات إدانة بجرائمها في غزة تحاصر السفارة.

وظهرت في الفيديو أعلام دولة فلسطين وضعها متطوعون رافضون للاحتلال الإسرائيلي على الأرض أمام السفارة الإسرائيلية، وعلق الكاتب الأمريكي قائلًا: «حصار سفارة الفصل العنصري في واشنطن العاصمة.. وقريبًا: استبدال علم الفصل العنصري بعلم فلسطين الحرة».

وكتب «بيليد»، في فيديو نشره عبر صفحة الرسمية بمنصة «إكس»، قائلا: «هذا مدخل السفارة الإسرائيلية، ويومًا ما سيحل هذا العلم محل ذلك العلم، سيستبدل العلم الموجود على العمود، بالعلم الموجود هنا في الشارع»، في إشارة إلى علم السفارة الإسرائيلية وعلم فلسطين الموجود أمام السفارة.

