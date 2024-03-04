عاجل.. غليان في تل أبيب.. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل قضية مدوية

بعد أشهر من إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن مقتلها لـ3 من محتجزيها الإسرائليين عن طريق الخطأ، والذين كانت تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، خرجت هيئة البث الإسرائيلية تعلن إذاعة تسجيل صوتي لهؤلاء المحتجزين الذين هروبوا من الفصائل، بحسب ما جاء في «روسيا اليوم».

تفاصيل التسجيل الصوتي

ووفقا لما جاء في قناة "كان 11" الإسرائيلية، إن التسجيل الصوتي تم العثور عليه على جسد كلب وحدة "عوكيتس" وأظهر صوت كل من ألون شامريز ويوتام حاييم وسامر طلالقة، حيث برز صوت كل من ألون ويوتام، الذين صرخا وناشدا جنود جيش الاحتلال قائلين: "أنقذونا أنقذونا.. نحن محتجزون"؛ لكن الجنود على الرغم من ذلك قتلوهما، وادعوا بعد ذلك أن ما حدث كان عن طريق الخطأ.

وقال والد المحتجز الإسرائيلي ألون شمريز: "صرخنا مع ألون في تلك اللحظات أنا وأولادي وبكينا ومن المؤسف أن الجيش كان من قتلهم".

قصة قتل 3 محتجزين

وأشار تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المحتجزين الثلاثة اختبؤا في إحدى البنايات السكنية في حي الشجاعية لعدة أيام، وأنه رغم رفعهم راية بيضاء وصراخهم باللغة العبرية، أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليهم، فيما أكد التحقيق أنه عند فتح النار على المحتجزين، عاد أحدهم إلى المبنى الذي خرج منه دون أن يصاب، ولكن القوات الإسرائيلية أطلقت عليه النار مرة أخرى بعد أن هاجمت المبنى الذي لجأ إليه.

وأشار التحقيق إلى وجود قناص في مبنى مجاور رصد المحتجزين الثلاثة الذين لم يكونوا مسلحين، وفي ذلك الوقت تسببت تلك الواقعة في أزمة كبيرة داخل تل أبيب حيث خرج عائلات المحتجزين يطالبون دولة الاحتلال بسرعة التوصل لاتفاق مع الفصائل الفلسطينية وإطلاق سراح أبنائهم.