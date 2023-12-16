بعد اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بقتل 3 بالخطأ.. رسائل من فصائل غزة لأهالي المحتجزين

بعد اعتراف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسؤولية قواته عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة «بطريق الخطأ»، رغم أنهم كانوا يلوحون برايات بيضاء، ردت الفصائل الفلسطينية برسائل عاجلة إلى أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

رسائل من الفصائل الفلسطينية إلى أهالي المحتجزين

وأصدرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بياناً اليوم السبت، موجهاً إلى أهالي المحتجزين الإسرائيليين، ونشره التلفزيون الفلسطيني، تضمن عدة نقاط، أولها أن جيش الاحتلال، الذي وصفته الفصائل بأنه «النازي الجديد»، الذي أعلن أنه يخوض حرباً في غزة من أجل إنقاذ المحتجزين، هو من يقتلهم، رغم أنهم لم يكونوا حاملين أي أسلحة.

وأضاف البيان أنه إذا كانت عائلات الأسرى تريد استعادة المحتجزين، فهذا لن يتم خلال أي وقت قريب، خاصةً مع «المغامرات»، التي يخوضها رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته، وتابعت الفصائل الفلسطينية في رسائلها إلى أهالي المحتجزين الإسرائيليين، أن «العنف غير المبرر تجاه المدنيين، قد لا يجعلهم يعودون أبداً».

وقف العدوان على غزة شرط لصفقة تبادل أسرى

وشدد البيان على أنه إذا كانت هناك نية حقيقية لعودة الجنود المحتجزين في قطاع غزة أحياء، فهذا لن يتم إلا بعد توقف كامل للعدوان الذي يحدث حالياً، ووفق صفقة تبادل بشروط المقاومة.

وأكدت فصائل غزة، في نهاية البيان، أن الانتصارات التي حققتها المقاومة وثباتها رغم مرور 70 يوماً على الحرب، أجبر كثيراً من دول العالم والسياسيين على تغيير مواقفهم المعلنة تجاه القضية.