موجة استقالات جماعية داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.. سر خطير وراء القصة

خرج عدد من الضباط والمسؤولين الكبار في وحدة المعلومات بجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، يعلنون استقالات جماعية احتجاجا على سير الأمور العملياتية والشخصية بالداخل، بحسب ما جاء في القناة 14 الإسرائيلية، والتي أكدت أن عددا كبيرا من الضباط استقالوا من الوحدة المسؤولة عن نظام المعلومات في جيش الاحتلال.

تفاصيل الاستقالات الجماعية

وبحسب ما جاء في "روسيا اليوم" نقلا عن ما بثته القناة الإسرائيلية، إن من بين الأسماء التي تقدمت ضمن الاستقالات الجماعية كان الكولونيل شلوميت ميلر بوتبول، الذي يعد الرجل الثاني في قسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد دانيال هاجاري، بالإضافة إلى عدد كبير من الضباط المسؤولين في قسم المعلومات بالجيش.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن موران كاتز، رئيسة دائرة الاتصالات في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أيضا تقدمت باستقالاتها.

التعليق على الاستقالات الجماعية

وفي الوقت الذي لم يأت رد سواء بالتأكيد والنفي على موجة الاستقالات الجماعية داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوضحت القناة الإسرائيلية أن تلك الخطوة جاءت نتيجة احتجاج الضباط على سير الأمور العملياتية والشخصية، كما أنها تعكس حالة الاضطراب بوحدة المعلومات التي يديرها هاجاري.

وهذه الاستقالات الجماعية جاءت في أعقاب نشر هيئة البث الإسرائيلية تسجيلا صوتيا لمحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة قبل لحظات من مقتلهم على أيدي جنود جيش الاحتلال عن طريق الخطأ، فيما تستمر الحرب على قطاع غزة في يومها الـ 150 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.