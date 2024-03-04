كارثة إنسانية جديدة تهدد آخر مصدر للمياه في غزة.. الأقمار الصناعية توضح

يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية طاحنة، بدأت بهدم مئات الآلاف من المباني والمنشآت في معظم مناطق القطاع، إلى تشديد الحصار من جانب الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى أزمة الجوع التي يعاني منها أكثر من 2 مليون فلسطيني، وفي وقت لا يجد فيه أهالي غزة مياها صالحة للشرب، ازداد الأمر سوءًا بعد أن كشفت صور الأقمار الصناعية عن كارثة جديدة بغزة تتعلق بمياه الصرف الصحي.

صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية، كشفت في تقرير عن اقتراب وقوع كارثة جديدة في غزة بعد توقف تدفق مياه الصرف الصحي إلى البحر وتسربها إلى باطن الأرض، حيث تختلط بالمياه الجوفية وتلوثها، مما جعل المصدر الأخير للمياه في قطاع غزة مهددا أيضًا.

الأقمار الصناعية أظهرت اختفاء الطحالب من الشواطئ

صور الأقمار الصناعية أظهرت بالأشعة تحت الحمراء أن الشواطئ اختفت منها الطحالب، والتي عادة ما تنتشر بسبب وجود مياه الصرف الصحي، مما دفع الخبراء لتحليل ما حدث، وقالوا إن هذا قد يكون بسبب ندرة المياه في غزة، ونزوح السكان من منازلهم وعدم وجود مراحيض.

وأضاف الخبراء، أن عدم وجود المياه والمراحيض يعني عدم وجود الصرف الصحي، وهو ما يكشف عن كارثة إنسانية جديدة، ويؤكد أن قطاع غزة يعاني فقرا مائيا كبيرا.