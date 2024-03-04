بعد مرور 150 يوما من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلي يتوحش أكثر في الحرب على غزة

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 150 اليوم الاثنين في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 30 ألف أغلبهم من الأطفال والنساء فيما يتوحش جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مجازر جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، أن قوات الاحتلال ترتكب مجـزرة مروعة عند دوار الكويتي بغزة تجاه الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية في غزة في تكرار لمجزرة شارع الرشيد التي نفذتها إسرائيل تجاه الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية قبل أيام قليلة، في الوقت نفسه وقعت 4 إصابات وعدد من المفقودين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة «ماضي» في خربة العدس في رفح، ونفذت إسرائيل غارة تستهدف وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة مع استهداف مقر نقابة المهندسين بالقرب من منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

مناقشة حول عدد المصلين في المسجد الأقصى في رمضان

في سياق مواز، أشارت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إلى أنه من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين نقاشًا إضافيًا حول مسألة القيود على عدد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صباح السبت 7 أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ورد الجيش الإسرائيلي عبر تنفيذ عملية السيوف الحديدية التي أسقطت أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.