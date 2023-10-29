10 معلومات عن القمر الصناعي المصري «NExSat1» للاستشعار عن بعد

كشفت وكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل عن القمر الصناعي المصري الجديد «Nexsat 1» والمقرر إطلاقه خلال شهر نوفمبر المقبل والذي جرى تنفيذه بالتعاون مع شركة «BST» الألمانية، والذي يعد إنجازًا هامًا نحو توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر.

القمر الصناعي المصري الجديد «NExSat1»

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن القمر الصناعي المصري «NExSat1» المقرر إطلاقه خلال شهر نوفمبر المقبل:

أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد.

يجري إطلاقه خلال شهر نوفمبر.

- تم توفير المكونات اللازمة للمشروع من قبل شركة «BST» الألمانية وتم استلام الأنظمة الفرعية وبرمجتها واختبارها بمعامل وكالة الفضاء المصرية.

- القمر الصناعي المصري «NExSat1» هو قمر صناعي للاستشعار عن بعد مزود بعدد 2 كاميرا أحادية الطيف بدقة 5 أمتار.

- يقوم الجانب المصري بتطوير برمجيات وأنظمة التشغيل الحرجة وعمليات الاختبارات الوظيفية لأنظمة القمر الصناعي والتجميع والاختبارات.

- أكثر من ستين مهندسًا خبيرًا اشتركوا في العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الأقمار الصناعية.

- مزود بكاميرا ذات مدى واسع.

- احتواء القمر الصناعي على البرمجيات وأنظمة التشغيل المطورة بمعرفة الخبراء المصريين.

- يبلغ وزنه 70 كيلوجرام.

- يصنف من حيث الحجم من فئة الأقمار الصغيرة «Micro class»، بأبعاد 60*60*60 سم مكعب.