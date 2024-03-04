الفنادق تبحث المشاركة في معرض «السياحة على طريق الحرير» بأوزبكستان

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تدرس المشاركة في معرض طشقند الدولي «السياحة على طريق الحرير»، المزمع انعقاده في أوزبكستان خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2024، لافتا إلى أن هذا المعرض من أهم المعارض السياحية التي يتم تنظيمها في منطقة وسط آسيا.

قيمة مشاركة الفندق في المعرض

وأضاف «عاقل»، خلال المنشور الدوري الذى تم تعميمه على كل فنادق الجمهورية، أن قيمة مشاركة الفندق الواحد بالجناح المصري في معرض طشقند الدولي تصل لـ2750 يورو، وتُسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.

آخر موعد للمشاركة في المعرض

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه في حال رغبة الفندق في المشاركة بمعرض «السياحة على طريق الحرير» عليه سداد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الأربعاء 1 مايو 2024، وذلك حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة بأعداد الفنادق المشاركة، علماً بأن الحجز بأولوية السداد.