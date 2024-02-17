وفد إندونيسي يزور منطقة البهنسا ضمن برنامج تنشيط السياحة الدينية بالمنيا

استقبلت منطقة البهنسا الأثرية في بني مزار شمال محافظة المنيا، وفدًا من إندونيسيا ضمن برامج تنشيط قطاع السياحة، تماشياً مع توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لدعم السياحة الدينية.

المعالم السياحية في البهنسا

رافق الوفد عيد السيد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة صندفا، ومفتشو الآثار بالمنطقة الأثرية، وزار الوفد مسجد القاضي علي الجمام والبدريين والسبع بنات وعبد الله التكرور، وتم تقديم شرح وافٍ للوفد عن جميع المعالم السياحية ومدى أهميتها الدينية.

التعريف بالمعالم الدينية والثقافية

وتعكس هذه الزيارة حرص الحكومة المصرية على تنشيط السياحة الدينية وجذب المزيد من الزوار من مختلف دول العالم، كما تُساهم هذه الزيارة في التعريف بالمعالم الدينية والثقافية والتاريخية لمصر، خاصة منطقة البهنسا الأثرية، التي تُعدّ من أهم المواقع الدينية في مصر، كما تُعزز هذه الزيارة العلاقات بين مصر وإندونيسيا، خاصة في مجال السياحة الدينية.

وقال رئيس مركز بني مزار، إن هذه الزيارة تُساهم في زيادة عدد الزائرين من إندونيسيا إلى منطقة البهنسا الأثرية، وبالتالي دعم السياحة الدينية في مصر، كما تُساهم هذه الزيارة في نشر الوعي حول أهمية السياحة الدينية في مصر.