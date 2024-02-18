«تنشيط السياحة» تعلن رسوم مشاركة الفنادق في معرض الرياض للسفر 2024

قال علاء عاقل،رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار، بصدد المشاركة في معرض الرياض للسفر RTF، المزمع انعقاده في مدينة الرياض بالسعودية خلال الفترة من 27 وحتى 29 مايو 2024، لافتا إلى أنّ هذا المعرض يعتبر من أكبر المعارض المهنية والجماهيرية في منطقة الخليج العربي والسعودية بصفة خاصة، ويبلغ عدد زائريه نحو 35 ألف زائر.

قيمة المشاركة في الجناح المصري بالمعرض

وأضاف خلال منشور أرسل إلى فنادق الجمهورية كافة، أنّ قيمة مشاركة الفندق الواحد في الجناح المصري بمعرض الرياض للسفر تبلغ 2750 يورو (فقط ألفان وسبعمائة وخمسون يورو لا غير)، تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.

آخر موعد لسداد قيمة المشاركة بمعرض الرياض للسفر

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه في حال رغبة أي من الفنادق في المشاركة بالجناح المصري بالمعرض، سداد القيمة المطلوبة للمشاركة في موعد أقصاه الخميس7 مارس 2024، حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة بأعداد الفنادق المشاركة في المعرض.