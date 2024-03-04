برنامج تدريبي من «الزراعة» للحصول على البصمة الوراثية في النبات

افتتح الدكتور محسن السيد أبو رحاب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث أمراض النباتات، البرنامج التدريبي بمركز البحوث الزراعية بعنوان «البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها بامراض النبات» في مقر المعهد بالجيزة، من الأحد حتى الأربعاء المقبل.

الكشف المبكر عن أمراض النبات والوقاية منها

وأشار مدير المعهد إلى أنّ البرنامج تناول عددًا من الموضوعات، من بينها الطرق المختلفة لعمل البصمة الوراثية للحامض النووي DNA، التي يُمكن أن تُساعد في تطوير أدوات تشخيص الأمراض، والتي يُمكن أن تُساهم في الكشف المبكر عن أمراض النبات والوقاية منها، إضافةً إلى تطوير محاصيل مقاومة للأمراض، ما يُمكن أن يُساعد في تقليل استخدام المواد الكيميائية وتعزيز الزراعة المستدامة، وطريقة الفصل الكهربي للبروتين الذي يُساعد في الكشف عن التغيّرات التي يحدثها المسبب المرضي.

تدريب 30 باحثًا بمختلف المعاهد البحثية

ويستهدف البرنامج تدريب 30 متدربًا من الباحثين بمختلف المعاهد البحثية، وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج ومهندسي الشركات الخاصة، ويُساهم البرنامج التدريبي في رفع كفاءة الباحثين في استخدام التقنيات الحديثة لمكافحة والوقاية من الأمراض النباتية.