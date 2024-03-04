بـ«حماية أمريكية».. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لقصف غزة

أسقطت دولة الاحتلال الإسرائيلي آلاف القنابل على قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن تدمير مئات الآلاف من المباني والمنشآت واستشهاد وإصابة الآلاف، وهو ما يفسر حرص إسرائيل على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة المتطورة، في حربها على غزة.

موقع «بوليتيكو»، ذكر أمس في تقرير له، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم في غاراته على غزة نظاما مدعوما بالذكاء الاصطناعي، يساعد في تحديد الأهداف، والتي شملت المنازل والمدارس ومكاتب منظمات الإغاثة وأماكن العبادة والمرافق الطبية.

جمعيات حقوق الإنسان تتساءل.. هل تتمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل بالحماية؟

النظام الذي نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض التفاصيل عنه، يستخدم التعلم الآلي لتحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة لإنشاء أهداف هجومية محتملة، في وقت تساءلت فيه جمعيات حقوق الإنسان الإقليمية، عما إذا كانت أنظمة الاستهداف التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية تتمتع بحماية كافية من قبل دول كبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية.

لكن موقع «بوليتيكو»، أكد في تقريره، أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من الضحايا المدنيين في غزة، الذي تخطى عددهم 30 ألفًا، هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل للاستهداف بالذكاء الاصطناعي، لكن بعض المنظمات الحقوقية، تشير إلى أن نظام الاستهداف السريع الذي يعتمده الذكاء الاصطناعي هو ما سمح لدولة الاحتلال الإسرائيلي بقصف أجزاء كبيرة من قطاع غزة.

المتحدث باسم جيش الاحتلال يرد على استخدام الذكاء الاصطناعي

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال ردًا على استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب على غزة، أنه يتم استخدام أحد الأنظمة لتحديد الأهداف المحتملة، لكن القرار النهائي بالضربة يتخذه دائمًا إنسان ويوافق عليه شخص آخر على الأقل في سلسلة القيادة.