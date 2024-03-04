مساعد وزير الخارجية الأسبق: أزمة غزة تسببت في نزاعات إقليمية خطيرة

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أزمة غزة تسببت في نزاعات إقليمية خطيرة، ولا حل إلا بإقامة دولة فلسطينية، موضحا أن حل الدولتين مطروح منذ فترة زمنية كبيرة، ولكن نتنياهو واليمين الإسرائيلي كان دائما يحبط أي محاولات تنفيذ حل الدولتين على الأرض، وما حدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي إعاده احياء فكرة ضرورة حل الدولتين.

تنفيذ حل الدولتين

وأكد هريدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، ضرورة الانتقال من عملية مطالبة حل الدولتين إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع، موضحا أنه لتحقيق ذلك، يوجد شروط يلزم توافرها لتنفيذ حل الدولتين.

توحيد القرار الفلسطيني وتوفير قوة سياسية في إسرائيل

وأوضح أن أول هذه الشروط تتمثل في توحيد القرار الفلسطيني، والثاني يتمثل في توفير قوة سياسية في إسرائيل كما كان الوضع عام 1993 عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بالتوقيع على اتفاقية «إعلان المبادئ»، والتي كان من المفترض وفقا لهذا الإعلان وجود دولة فلسطينية حاليا.