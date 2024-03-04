«الصيام يوم الاثنين أم الثلاثاء؟».. «الإفتاء» تحسم جدل استطلاع هلال شهر رمضان

موعد استطلاع هلال شهر رمضان، سؤال محير لكل المصريين قبل حلول الشهر المبارك، ويوم الأحد المقبل تحسم دار الإفتاء الجدل حول موعد بداية شهر الصيام، بتنظيم احتفالية رسمية يوم 29 شعبان لإعلان نتيجة استطلاع الهلال، وبيان إن كان الصيام سيبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وأشارت دار الإفتاء في بيان صحفي إلى أن موعد استطلاع الهلال سيكون من خلال لجانها الشرعية في عدة محافظات، على أن يجري إعلان النتيجة عبر بث مباشر ينقله التلفزيون المصري والحسابات الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عقب صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا.

استطلاع هلال شهر رمضان

وأكدت دار الإفتاء أن استطلاع هلال شهر رمضان يندرج تحت شقين، أولهما الحسابات العلمية القطعية والرؤية الشرعية، موضحة أن رؤية الهلال تكون عن طريق اللجان الشرعية وعددها 7 لجان في أماكن مختارة من هيئة المساحة ومعهد الفلك والأرصاد ولا يشوبها أى معوقات.

وأوضحت الدار أنها تعتمد على الرؤية البصرية مع الأخذ بالحسابات الفلكية التي تحدد مكان وتوقيت نزول القمر.

نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان

وحددت دار الإفتاء موعد استطلاع هلال شهر رمضان، مؤكدة أن هناك 7 طرق مختلفة يمكنك من خلالها معرفة نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك:

1. البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية (رابط الصفحة https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta )

2. حساب دار الإفتاء المصرية على منصة X «تويتر سابقًا» ورابط الحساب https://twitter.com/EgyptDarAlIfta

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