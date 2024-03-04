عضو بالجمعية المصرية للإحصاء: الدولة نجحت في استنباط 5 أصناف جديدة من القطن

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء، إن مصر لها تاريخ طويل في الصناعات النسيجية، ولكن هذه الصناعات واجهت تحديات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الدولة شخصت المشكلات التي تواجه هذا القطاع، وكان هناك جزء متعلق بطبيعة الإنتاج نفسه والحاجة من تطوير زراعة القطن واستنباط سلاسل جديدة.

تطوير زراعة القطن

وأضاف جاب الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة حرصت على تطوير زراعة القطن واستنباط سلالات جديدة، إذ جرى استنباط 5 أصناف جديدة من القطن وتسجيلها.

أهمية البحث العلمي والقرار السياسي

وأكد أهمية البحث العلمي والقرار السياسي المتعلق بتطوير منظومة الغزل والنسيج، إذ أنها تخرج الدراسات والأبحاث من الأطر النظرية إلى نظيرتها التطبيقية، مشيدا بجهود الدولة في هذا القطاع وتوسعها في زراعة القطن حتى نوعية قصير التيلة.