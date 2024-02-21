تفاصيل آخر مزاد لتوريد القطن في محافظات الوجه البحري.. اعرف موعده

أصدرت منظومة تسويق القطن الجديدة، تعليمات مهمة بشأن آخر أيام توريد القطن في جميع الحلقات بمحافظات الوجه البحري، وذلك حتى يجري عقد مزاد واحد وأخير لبيع الأقطان من مختلف الأصناف، قبل إغلاق المنظومة، والاستعداد لموسم الذهب الأبيض الجديد 2024/2025، والذي حددت رئاسة مجلس الوزراء سعر أدنى له في الوجهين القبلي والبحري.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل توريد القطن، وآخر موعد لتسليم الذهب الأبيض في مراكز التجميع، فضلًا عن موعد آخر مزاد القطن في الوجه البحري، وذلك لكي يتسنى لجميع مزارعي القطن تسليم ما يمتلكونه من القطن قبل غلق المنظومة رسميًا.

الموعد الأخير لتوريد القطن

وقررت المنظومة، فتح توريد القطن في جميع الحلقات بمحافظات الوجه البحري حتى يوم الخميس 29 فبراير الجاري، على أن يتم عمل مزاد واحد وأخير ونهائي لبيع تلك الأقطان مطلع شهر مارس المُقبل، وعقب ذلك يتم إغلاق المنظومة رسميًا.

أسعار توريد القطن الجديدة

وحددت رئاسة مجلس الوزراء، سعرًا لتوريد القطن الجديد، والذي تقرر أن يكون 10 آلاف جنيه لقنطار القطن «متوسط التيلة» والذي يتم زراعته في محافظات الوجه القبلي، بينما يبلغ نحو 12 ألف جنيه لقنطار القطن «طويل التيلة».

أسعار القطن في الوجه البحري

وجاءت أسعار القطن في الوجه البحري خلال آخر مزاد عُقد في مقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن كالآتي:

- سعر قنطار القطن في الدقهلية صنف «سوبر جيزة 94 تجاري».. تراوح بين 14150 وحتى 14400 جنيه.

- سعر قنطار القطن في كفر الشيخ صنف «سوبر جيزة 94 إكثار».. تراوح بين 14220 وحتى 14440 جنيه.

- سعر قنطار القطن في كفر الشيخ صنف «سوبر جيزة 94 تجاري».. تراوح بين 13100 وحتى 1440 جنيه.

- سعر قنطار القطن في كفر الشيخ صنف «إكسترا جيزة 96 إكثار».. سجل 15800 جنيه.

- سعر قنطار القطن في كفر الشيخ صنف «إكسترا جيزة 96 تجاري».. تراوح بين 15640 وحتى 16040 جنيه.

- سعر قنطار القطن في المنوفية صنف «سوبر جيزة 97 تجاري».. سجل 13950 جنيه.

- سعر قنطار القطن في الإسماعيلية وبورسعيد صنف «سوبر جيزة 94 تجاري».. سجل 14300 جنيه.

- سعر قنطار القطن في البحيرة صنف «جيزة 94 تجاري».. سجل 14000 جنيه.

- سعر قنطار القطن في البحيرة صنف «جيزة 96 تجاري».. سجل 15520 جنيه.

- سعر قنطار القطن في البحيرة صنف «جيزة 86 تجاري».. تراوح بين 13860 وحتى 14200 جنيه.

- سعر قنطار القطن في الغربية صنف «سوبر جيزة 94 تجاري».. تراوح بين 14460 وحتى 14700 جنيه.

- سعر قنطار القطن في دمياط صنف «إكسترا جيزة 92 تجاري».. تراوح بين 15600 وحتى 16000 جنيه.