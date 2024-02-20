آخر موعد لتوريد القطن لمراكز التجميع 2024.. اعرف سعر القنطار بالتفصيل

حددت منظومة تسويق القطن التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، آخر موعد لتوريد القطن لمراكز التجميع، موضحة أنّ سعر توريد القطن الذي أعلنه مجلس الوزراء رسميا يمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، لافتة إلى توفير كمية من تقاوى القطن المنتقاة لزراعة المساحات المستهدفة الموسم المقبل.

موعد توريد القطن

ووفق ما جاء عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة، فإنّ آخر موعد لتوريد القطن هو 28 فبراير 2024، ولن يتم استقبال أي أقطان بعد هذا التاريخ، مشددة على مزارعي القطن سرعة التوجه وتوريد أقطانهم إلى مراكز التجميع الخاصة بالمنظومة قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 بالوجه البحري.

وأوضحت المنظومة، أنّ آخر موعد للتوريد تم تحديده لإمكانية المزايدة على القطن والحصول على سعر جيد له، يما يأتي في الصالح العام للمزارعين والقطن المصري، مؤكدة أنّه بناءً على تعليمات وقرارات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن لن يتم استقبال أي أقطان سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها بعد هذا التاريخ.

سعر ضمان لتوريد القطن

وفي سياق متصل، حدد مجلس الوزراء في اجتماع سابق له، سعر ضمان لتوريد القطن للموسم المقبل 2024-2025 وهو 12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، و10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، بما يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.