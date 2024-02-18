أسعار القطن بالشرقية اليوم.. كم سعر القنطار في مراكز التجميع؟

سجلت أسعار القطن بالشرقية، ارتفاعًا نسبيًا، وفقًا لما ورد في بيان رسائل الأقطان الزهر بالوجه البحري المعروضة في المزاد العلني الذي تنظمه منظومة تداول القطن، لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري»، إذ بلغ سعر فتح المزاد 5730 جنيهًا، وتجاوز 14 ألف جنيه، وذلك في المزاد قبل الأخير لغلق منظومة توريد القطن، والاستعداد للموسم الجديد.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل أسعار القطن بالشرقية اليوم، فضلًا عن سعر قنطار القطن في كل مركز تجميع على حدة، وفقًا لتفاصيل مزاد القطن الأخير.

مزاد القطن في الشرقية

وشهد مزاد القطن في الشرقية 2024 بيع نحو 16 ألفًا و517 كيسًا بإجمالي 20 ألفًا و255 قنطارًا و904 كيلو، بأسعار تراوحت بين 14 ألفًا و20 وحتى 14 ألفًا و420 جنيه، كان أعلاها في مركز منيا القمح.

أسعار القطن بالشرقية اليوم

وجاءت أسعار القطن اليوم في الشرقية 2024 في مركز صان الحجر كالآتي:

- مركز تجميع رمسيس.. سجل سعر قنطار القطن 14 ألفًا و220 جنيه إذ جرى بيع 177 كيس بإجمال وزن 222 قنطارًا و162 كيلو.

- مركز تجميع دهشور.. سجل سعر قنطار القطن 14 ألفًا و100 إذ جرى بيع 384 كيسًا بوزن 504 قنطارًا و231 كيلو.

- مركز تجميع تانيس.. سجل سعر قنطار القطن 14 ألفًا و140 إذ جرى بيع 256 كيسًا بوزن 340 قمطار و280 كيلو.

- مركز تجميع صان البحرية.. سجل 14 ألفًا و200 جنيها إذ جرى بيع 227 كيسًا بإجمالي 283 قنطارًا و324 كيلو.

- مركز تجميع عكا..سجل 14 ألفًا و240 إذ جرى بيع 274 كيس بإجمالي 342 قنطارا و890 كيلو.

- مركز تجميع صان القبلية.. سجل 14 ألفًا و240 جنيهًا إذ جرى بيع 510 قنطارًا بإجمالي 653 قنطارًا و890 كيلو.

- مركز تجميع المدينة.. سجل 14 ألفًا و20 إذ جرى بيع 630 كيسا بإجمالي 808 قنطارًا و52 كيلو.

كم سعر قنطار القطن في الشرقية؟

وبلغ سعر قنطار القطن في الشرقية بمركز تجميع خلف الله بأبو كبير، 14 ألفًا و180 جنيها، إذ جرى بيع 288 كيسا بوزن 302 قنطارا و165 كيلوجراما.

أسعار القطن في الحسينية

وسجل سعر قنطار القطن في الحسينية كالآتي:

- مركز تجميع الحسينية ثان.. سجل 14020 جنيه، إذ جرى بيع 209 كيسا بوزن 267 قنطار و810 كيلو.

- مركز تجميع الظواهرية.. سجل 14 ألفًا و140 جنيه، إذ جرى بيع 299 كيسا بإجمالي وزن 372 قنطار و649 كيلو.

- مركز تجميع منشأة أبو عمر.. سجل 14 ألفًا و120 جنيه، إذ جرى بيع 1202 كيس بإجمالي 1553 قنطارا و721 كيلو.

الزقازيق.. مركز تجميع أبو الأخضر.. سجل 14 ألفًا و280 جنيها، إذ جرى بيع 1382 كيسا بإجمالي 1526 قنطارا و417 كيلو.

أسعار القطن بالشرقية

وجاءت أسعار القطن في مركز أولاد صقر كالآتي:

- مركز تجميع أبو عوينات.. سجل 14 ألفًا و180 جنيه إذ جرى بيع 706 كيسًا بإجمالي 879 قنطارًا و932 كيلو.

- مركز تجميع إبراهيم حسن.. سجل 14 ألفًا و180 جنيهًا إذ جرى بيع 527 كيس بإجمالي 637 قنطار و121 كيلو .

- مركز تجميع قليني السعدات.. سجل 14 ألفًا و140 جنيها إذ جرى بيع 1935 كيسا بإجمالي 2424 قنطارا و47 كيلو.

وفي مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية جاء سعر قنطار القطن كالآتي:

- مركز تجميع دبيج.. سجل 14 ألفًا و300 جنيها إذ جرى بيع 642 كيسا بإجمالي 755 قنطارا و820 كيلو.

- مركز تجميع منشية صفوت.. سجل 14 ألفًا و320 جنيها إذ جرى بيع 852 كيسا بإجمالي 440 قنطارا و450 كيلو.

منيا القمح.. مركز تجميع ميت يزيد، حيث سجل 14 ألفًا و420 جنيه إذ جرى بيع 380 كيسا بوزن 440 قنطارا و450 كيلو.

- سعر قنطار القطن في مركز تجميع أبو الشقوق بكفر صقر فقد سجل 14 ألفًا و320 جنيهًا إذ جرى بيع 1564 كيسا بإجمالي 1861 قنطار و743 كيلو .

- سجل سعر قنطار القطن في مركز تجميع شبرا النخلة ببلبيس عند 14 ألفًا و220 جنيه، إذ جرى بيع 413 كيسا بإجمالي 434 قنطار و273 كيلو .

وتضمنت أسعار القطن في أولاد صقر بالشرقية الآتي:

- مركز تجميع ترعة البطيخ.. سجل 14 ألفًا و205 جنيهًا، إذ جرى بيع 821 كيسا بإجمالي 1072 قنطار و833 كيلو.

- مركز تجميع عبس.. سجل 14 ألفًا و205 جنيه، إذ جرى بيع 567 بإجمالي 730 قنطارا و891 كيلو.

- مركز تجميع الفرايحة.. 14 ألفًا و205 جنيه، إذ جرى بيع 1081 كيس بإجمالي 1314 قنطار و553 كيلو.

- مركز تجميع زور أبوالليل.. سجل 14 ألفًا و205 جنيه، إذ جرى بيع 1191 كيس بإجمالي 1472 قنطار و423 كيلو.