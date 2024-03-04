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دراما المتحدة

حكايات المحاربين في اليوم العالمي للسمنة.. «حبة إرادة» تعمل معجزات

كتب:

آية المليجى ومنة الصياد
11:57 ص | الإثنين 04 مارس 2024
اليوم العالمي لمكافحة السمنة

اليوم العالمي لمكافحة السمنة

فى مثل هذا اليوم من كل عام تطلق منظمة الصحة العالمية دعوتها للجميع لمكافحة وباء السمنة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة الداء اللعين الذى يحرم أصحابه من أبسط حقوقهم فى الحياة، ويعترض الطريق نحو تحقيق أحلامهم، منهم مَن بذلوا كل ما لديهم من قوة لمواجهة «كابوس السمنة» ونجحوا فى محاربتها وتخلصوا من أجسادهم الثقيلة، ليشعروا أن الحياة منحتهم فرصة جديدة للعيش بحرية، ليس لإنقاص أوزانهم لكن لما رأوه من حياة «خفيفة» يمارسون فيها واجباتهم دون عناء.

«الوطن» استمعت لقصص أبطال تحدوا السمنة وتبدلت أحوالهم رأساً على عقب، منهم مَن قاوم نظرات التنمر وتخلص من ضغوط نفسية ومنهم من انفتحت أمامهم أبواب الرزق. 

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