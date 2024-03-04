حكايات المحاربين في اليوم العالمي للسمنة.. «حبة إرادة» تعمل معجزات

فى مثل هذا اليوم من كل عام تطلق منظمة الصحة العالمية دعوتها للجميع لمكافحة وباء السمنة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة الداء اللعين الذى يحرم أصحابه من أبسط حقوقهم فى الحياة، ويعترض الطريق نحو تحقيق أحلامهم، منهم مَن بذلوا كل ما لديهم من قوة لمواجهة «كابوس السمنة» ونجحوا فى محاربتها وتخلصوا من أجسادهم الثقيلة، ليشعروا أن الحياة منحتهم فرصة جديدة للعيش بحرية، ليس لإنقاص أوزانهم لكن لما رأوه من حياة «خفيفة» يمارسون فيها واجباتهم دون عناء.

«الوطن» استمعت لقصص أبطال تحدوا السمنة وتبدلت أحوالهم رأساً على عقب، منهم مَن قاوم نظرات التنمر وتخلص من ضغوط نفسية ومنهم من انفتحت أمامهم أبواب الرزق.