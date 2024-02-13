بتوجيهات الرئيس.. «حياة كريمة» تستجيب لمناشدة شاب يعاني من السمنة المفرطة

استجابت مؤسسة «حياة كريمة» لشكوى استغاثة من الشاب محمد عبدالوهاب، 39 عاما، الذي يعاني من مشكلة السمنة المفرطة، وأدت إلى وصول وزنه إلى ربع طن.

كان الشاب قدم الشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مجلس الوزراء، تم التواصل معه للعلاج على نفقة الدولة، ونقل إلى مستشفى الدمرداش، خلال 24 ساعة، إذ باشر الفريق الطبي على الفور إجراء الفحوصات والتحاليل الضرورية لتحديد حالته ووضع خطط علاجية شاملة.

وفي إطار دورها المجتمعي والإنساني، تواصلت مؤسسة حياة كريمة مع أسرة الشاب محمد عبدالوهاب، ومتابعة حالته وحالة أسرته بعناية شديدة، ووجهت جهودها نحو تقديم الدعم والمساعدة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وبفضل هذه الاستجابة السريعة، عبّرت والدة محمد عبد الوهاب عن فرحتها العارمة وامتنانها لمؤسسة «حياة كريمة»، موجهة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمجلس الوزراء، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف.

تأتي الاستجابة الفورية من مؤسسة حياة كريمة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، وتعزيز جهودها في تقديم الدعم والمساعدة، والمساهمة في رفع مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهم. وتمكينهم من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتحسين ظروفهم المعيشية.