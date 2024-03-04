انطلاق معرض التضامن الاجتماعي الرابع للأسر المنتجة في جامعة حلوان

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان المعرض الرابع للحرف اليدوية للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن وجامعة حلوان.

جامعة حلوان تدعم مبادرات الشباب والمبدعين

وافتتح المعرض الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بدور الجامعة في تعزيز التضامن ودعم المبادرات الاجتماعية، وأشار إلى أهمية تمكين الأسر المنتجة والشباب الطلاب في بناء مستقبل أفضل لمصر، وحث على ضرورة دعم مبادرات الشباب والمبدعين.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم، أن المعرض جاء فى إطار توجيهات وزيرة التضامن اﻻجتماعى بتخفيف اﻷعباء عن الطلاب فى الجامعات المصرية بتوفير معارض للأسر المنتجة داخل الجامعة، وتستهدف توفير سلع مخفضة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، واتاحة الفرصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة لحرفهم اليدوية بأسعار رمزية تمشياً مع سياسة الدولة للحد من موجات الغلاء.

تحقيق التمكين الاقتصادي للموظفين والطلاب والأسر المنتجة

وقال مستشار الوزيرة، إن المعرض يسهم في عملية تحقيق أحد أهداف التمكين الاقتصادي للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة، بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة في التمكين الأسري.

كما أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أن المعرض جاء في وقت يشهد فيه مجتمعنا مكافحة الغلاء، وهذا هو السبب وراء جهود وحدة التضامن الاجتماعي في إقامة هذا المعرض لصالح الطلاب والعاملين في الجامعة، بهدف تقديم فرص شراء بأسعار مخفضة.

جدير بالذكر، أن عدد العارضين 60 عارضا من الأسر المنتجة، و32 طالبا وطالبة من الطلاب المنتجين بالجامعة، وعرض منتجات 4 من ذوي الإعاقة.

وتنوعت المعروضات ما بين مفروشات، وملابس سيدات، وملابس أطفال، ومنسوجات، ومشغولات يدوية، وشنط، وأركت، وأعمال خشبية، وإكسسوارات، ومستحضرات تجميل، وكروشيه، وأدوات نظافة، ومأكولات، وعسل نحل طبيعي، ومكسرات، وتوابل، وحلويات، وغيرها من المنتجات المتنوعة، وأن نسبة التخفيض تتراوح ما بين 30% وحتى 45%، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة، ويستمر المعرض لمدة 10 أيام.